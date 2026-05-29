MLB: Andrés Giménez con jonrón iguala a este histórico de Leones

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El venezolano Andrés Giménez comenezó la jornada de este jueves 28 de mayo de forma productiva, el campeón dle mundo abrió el marcador para sus equipo los Azulejos de Toronto contra los Orioles de Baltimore. El campocortó conectó su segundo jonrón del mes de mayo y el cuarto de la temporada.

El cuadrangular en solitario de Giménez fue hacia el jardín derecho-central para poner arriba a los Azulejos una ventaja de 1-0. El barazo se lo pegó al lanzador Chris Bassitt en la tercera entrada con una fuerza de 102 mph y una distancia de 411 pies.

Números de por vida

Asimismo, con el vuelacerca, el campocorto criollo llegó a 62 de por vida en su corta carrera en las Grandes Ligas. Además, llegó a 615 hits en la MLB e igualó a Henry Blanco en este renglón. Giménez además llegó a 29 partidos con imparables en esta temporada.