MLB: ¡Junto al Toro! Shohei Ohtani se une a Carlos Zambrano con increíble marca como lanzador.

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Shohei Ohtani tuvo una de esas presentaciones que lo catalogan como un verdadero 'unicornio' en las Grandes Ligas, dominando a Colorado Rockies en la jornada de este miércoles por la noche, con una presentación de seis entradas completas en el morrito y sonando su noveno jonrón del año.

Sin embargo, el japonés comenzó a sonar fuerte en el compromiso con cuadrangular en la misma primera entrada, dándose respaldo a sí mismo con una conexión que se perdió de vista 111.3 millas por hora y recorrió 424 pies de distancia. Pese a que sufrió una carrera, la principal figura de Los Angeles Dodgers no permitió imparables, otorgó cuatro boletos y propinó siete ponches en 99 lanzamientos.

Shohei Ohtani emula a Carlos Zambrano con jonrón y juego sin hits

El actual MVP de la Liga Nacional volvió a hacer historia en su más reciente actuación al conectar un jonrón y, además, mantener un juego sin hits permitidos durante las primeras seis entradas como lanzador. Con esa actuación, el japonés ingresó a una lista extremadamente exclusiva que solo incluye a seis peloteros en los últimos 50 años capaces de combinar dominio absoluto desde el montículo y poder ofensivo en un mismo partido.

Antes de Ohtani, los únicos jugadores que habían logrado semejante hazaña eran Jake Arrieta en 2015, Matt Cain en 2008, el venezolano Carlos Zambrano en 2006, Mark Clark en 1997 y el legendario Tom Seaver en 1977. La capacidad de Ohtani para impactar el juego tanto bateando como lanzando sigue separándolo del resto del béisbol moderno y fortaleciendo su legado como uno de los talentos más únicos en la historia de MLB.