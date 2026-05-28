Ohtani destruye los límites de la historia: Un hito jamás visto en la era moderna de la MLB

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Hubo un tiempo en que comparar a Shohei Ohtani con Babe Ruth parecía una osadía o un recurso de marketing. Hoy, esa comparación se queda corta. La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles ha firmado una actuación que no solo es inédita para un solo partido, sino que establece un estándar de versatilidad que ningún otro jugador ha acumulado a lo largo de toda su trayectoria en la era moderna de las Grandes Ligas.

La noche de ayer quedará grabada en los anales del deporte organizado. Ohtani saltó al terreno de juego y, en un abrir y cerrar de ojos, destrozó el pitcheo rival con un cuadrangular solitario como primer bateador del encuentro (leadoff home run). Pero la ofensiva fue solo el prólogo.

Desde el montículo, el as japonés ofreció una cátedra de pitcheo dominante, completando más de seis entradas de labor impecable sin conceder un solo imparable (0 hits allowed).

La estadística de la imposibilidad

Para dimensionar la magnitud de lo ocurrido, la oficina de estadísticas de la MLB confirmó un dato que roza lo absurdo: ningún otro pelotero en la era moderna del béisbol ha logrado ambas hazañas a lo largo de su carrera completa.

Es decir, si tomamos a los bateadores de poder más puros de la historia, ninguno ha sumado una apertura de más de seis entradas sin hits. Si tomamos a los lanzadores más dominantes de todos los tiempos, ninguno ha conectado un jonrón abriendo un juego como primer bate. Ohtani lo hizo todo en la misma noche.

El impacto en los Dodgers

Más allá del impacto histórico, la joya de Ohtani llega en un momento crucial para la rotación de los Dodgers, inyectando un impulso anímico a un equipo diseñado con un solo objetivo: la Serie Mundial.

Con cada juego, el contrato récord del japonés se redefine no como un gasto, sino como una ganga histórica para la franquicia. Shohei Ohtani no está siguiendo los pasos de las leyendas del pasado; está construyendo un camino donde nadie más puede caminar.