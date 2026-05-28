MLB: ¡Imparable! Brayan Rocchio se convierte en una "regadera" con Cleveland Guardians

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Brayan Rocchio ha sorprendido a propios y extraños con el madero en la presente temporada de las Grandes Ligas. Además de lucir una brillante actuación con el guante, el pelotero venezolano se ha consolidado como un inamovible gracias a su producción ofensiva.

El campocorto ha contribuido como carta importante en la exitosa campaña de Cleveland Guardians, que está gobernando la División Central de la Liga Americana durante la primera mitad del año. En la jornada de este miércoles, el infielder participó en la victoria por la mínima (3x2) ante Washington Nationals para continuar firmes en lo más alto de su división, a 3.5 juegos de diferencia de su más cercano perseguidor (Chicago White Sox).

Frente a los capitalinos, Rocchio sacudió su octavo doblete en la actual zafra de Las Mayores en la parte baja del sexto capítulo del desafío. Además de quedar a las puertas de los .300 de average, el torpedero se afianzó como líder en batazos conectados (53) dentro de la franquicia, superando por tres inatrapables a Chase DeLauter y cinco conexiones a José Ramírez, principal figura del conjunto de Ohio.

Brayan Rocchio se consolida como campocorto de Cleveland

Hay algo curioso que el desempeño del venezolano en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El jugador de cuadro cuenta contaba con un promedio al bate de .306 como campocorto y apenas .185 como camarero, dejando en evidencia su preferencia como defensor de las praderas cortas.

Además de afincarse como el toletero con más imparable de su equipo, Rocchio cuenta con un average de .298, cuatro jonrones, 27 remolcadas, 25 anotaciones, nueve bases robadas, .379 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .800 en 178 apariciones al plato.