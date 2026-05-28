MLB: Yordan Álvarez desata su poder en la caza del MVP

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Yordan Álvarez está ganando cada vez más votos para el MVP de Liga Americana en 2026. El jugador de Astros de Houston está en un fantástico estado de forma, lleva noches consecutivas de 2 cuadrangulares; asegurándose un lugar de honor para los premios de MLB.

Álvarez en la victoria 4-3 de Astros contra Rangers de Texas registró: 4 turnos, 2 anotadas, 3 hits, 2 jonrones, 2 impulsadas, 1 boleto, 1 ponche. Con esos dos vuelacercas alcanzó los 20 en la temporada, pero además, es la segunda noche consecutiva con 2+ cuadrangulares en 2026.

Esos dígitos lo colocan en una posición importante para alcanzar el premio MVP de Liga Americana. En estos momentos no hay un pelotero que tenga más votos que él. Sin embargo, aún falta mucho en la temporada y todo podría pasar, pero el cubano es un candidato muy serio.

Yordan Álvarez: 24 juegos de 2+ HR en su carrera en Grandes Ligas

Yordan Álvarez sigue destrozando el pitcheo rival y acelerando sus propias proyecciones ofensivas en esta campaña. Su consistencia en la caja de bateo lo mantiene en la ruta de establecer un registro personal de poder verdaderamente imponente dentro de Grandes Ligas.

Álvarez ya registra dos noches consecutivas de 2 cuadrangulares. Alcanzando los 24 juegos con esa cifra, un número importante en su carrera, ya que proyecta al menos 6 juegos más durante esta temporada 2026. De lograrlo, tendrá una marca icónica en su carrera.

Números de Yordan Álvarez con Astros en 2026

Yordan Álvarez lleva una carrera sólida por el MVP de Liga Americana. Solo necesita mantenerse sano y el nivel destructivo a nivel ofensivo que tiene para alcanzar el premio con relativa facilidad. Eso sí, aún queda mucha temporada por jugar y cualquier cosa podría pasar.

Números Álvarez en 2026:

- 56 juegos, 202 turnos, 36 anotadas, 63 hits, 11 dobles, 20 jonrones, 39 impulsadas, 36 boletos, 41 ponches, 1 base robada, .312 PRO, .422 OBP, .663 SLG, 1.085 OPS