MLB: Yordan Álvarez camina a una brutal marca en su carrera

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Yordan Álvarez es el bateador por excelencia de Astros de Houston en 2026. El pelotero cubano está en un fantástico estado de forma pese al mal momento del equipo. A pesar eso, está muy cerca de alcanzar una marca personal importante de cuadrangulares en su carrera en MLB.

Álvarez sigue destrozando el pitcheo rival y acelerando sus propias proyecciones ofensivas en esta campaña. Su consistencia en la caja de bateo lo mantiene en la ruta de establecer un registro personal de poder verdaderamente imponente dentro de Grandes Ligas.

Yordan en su última actuación: 5 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 2 jonrones, 4 impulsadas, 2 ponches. Con esos dos cuadrangulares alcanzó los 23 juegos en Las Mayores con 2+ HR en su carrera. Una marca importante en su carrera, pero está proyectado a alcanzar los 30 durante 2026.

Yordan Álvarez: su carrera por el MVP lo único positivo de Astros de Houston

Astros de Houston es uno de los equipos que más se le esperaban en la temporada 2026 de Grandes Ligas. El equipo de Texas tenía altas expectativas tomando en cuenta el nivel de sus jugadores y los movimientos que habían llevado a cabo durante 2025 en la fecha límite de cambios.

Sin embargo, la realidad es que a estas alturas de la temporada lo único positivo del equipo es que Yordan Álvarez logre el MVP de Liga Americana. Con marca de 24-32 el equipo no parece estar en la pelea por la División y mucho menos por un lugar entre el comodín.

Con eso en mente, solo queda apostar por el cubano, ayudarlo en lo máximo que puedan para que pueda lograr el MVP de Liga Americana. Carrera que dicho sea de paso no será sencilla con otros peloteros como Aaron Judge que siempre están en la pelea hasta el último juego.

Números de Yordan Álvarez con Astros en 2026

Yordan Álvarez está desarrollando una gran temporada en 2026 con Astros de Houston. Mantenerse sano es clave para que el pelotero cubano pueda explotar su ofensiva. En esa misma línea, podrá tener los números necesarios para competir por los premios individuales de la MLB.

Números de Álvarez en 2026:

- 55 juegos, 198 turnos, 34 anotadas, 60 hits, 11 dobles, 18 jonrones, 37 impulsadas, 35 boletos, 40 ponches, 1 base robada, .303 PRO, .414 OBP, .631 SLG, 1.045 OPS