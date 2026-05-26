El monopolio del "No-Hitter": Los Houston Astros desafían las probabilidades en las Grandes Ligas

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Lanzar un no-hitter en las Grandes Ligas es uno de los hitos más difíciles, fortuitos y celebrados en el mundo del deporte. Históricamente, las probabilidades de ver una gema de esta magnitud en un juego de la MLB rozan el 0.00013%. Sin embargo, parece que nadie le ha entregado ese manual de matemáticas a los Houston Astros, una franquicia que ha convertido lo extraordinario en una fascinante rutina norteamericana.

Con el reciente juego sin hits ni carreras facturado ante sus vecinos de patio, los Rangers de Texas, los Astros han esculpido una dinastía del pitcheo que desafía cualquier lógica moderna. Desde el inicio de la temporada 2019, los brazos de Houston han lanzado un total de siete no-hitters, consolidándose como una anomalía estadística sin parangón en el negocio.

Una brecha abismal en Las Mayores

Para tomar verdadera dimensión del monopolio ejercido por la organización de Texas, solo hace falta mirar por el espejo retrovisor. Ningún otro equipo de la Gran Carpa se encuentra siquiera cerca de emular el ritmo impuesto por los siderales en los últimos siete años.

El abismo de dominio entre Houston y el resto del circuito de la MLB se evidencia al revisar los máximos exponentes en este departamento desde 2019:

Houston Astros: 7 compromisos sin hits ni carreras.

Chicago Cubs: 3 compromisos sin hits ni carreras.

Mientras que los Cachorros de Chicago ocupan un digno pero lejano segundo lugar con apenas tres celebraciones de este estilo, los Astros se han encargado de firmar el 2.1% de todos los juegos sin hits de la historia de la liga en este cortísimo tramo.

La fórmula del éxito desértico

Lo más impresionante de la seguidilla de Houston es la variedad de sus protagonistas y formatos. Lejos de depender de un solo brazo histórico, el éxito ha sido un esfuerzo colectivo de su academia y gerencia. La lista incluye desde la jerarquía de Justin Verlander y la consistencia de Framber Valdez, pasando por la grata sorpresa de Ronel Blanco a inicios de la temporada 2024, hasta llegar a las complejas partituras de sus famosos no-hitters combinados en temporada regular e inclusive en la Serie Mundial de 2022.

Nacidos como una franquicia de expansión en 1962, los del Minute Maid Park ya acumulan 18 partidos sin hits en las vitrinas de su historia, igualando en la tercera casilla de todos los tiempos a novenas centenarias de la liga. El pitcheo de los Astros sigue silenciando maderos a un ritmo indomable, demostrando que cuando se trata de dejar en blanco al rival, el espacio exterior se tiñe exclusivamente de naranja.