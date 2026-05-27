Brayan Rocchio y los números que lo afianzan como candidato a All-Star

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Aunque no pudo evitar el revés de Cleveland Guardians en la jornada de este martes por la noche, Brayan Rocchio está atravesando por la mejor primera mitad de su carrera en la presente temporada de las Grandes Ligas.

El campocorto ambidiestro se embasó en cuatro ocasiones tras firmar una jornada perfecta de 3-3, además de recibir un pelotazo, y volvió a destacar también en defensa con una jugada de alto nivel que salvó carreras.

El venezolano atraviesa un momento de forma muy sólido en las últimas semanas, consolidándose como una pieza importante en la alineación de Cleveland. Su capacidad para producir desde el contacto, sumada a su disciplina en el plato, lo ha convertido en un bateador cada vez más confiable dentro del esquema ofensivo del equipo.

Brayan Rocchio explosivo en los últimos 15 juegos

En sus últimos 38 partidos, Rocchio acumula 44 imparables, 20 carreras anotadas, seis dobles, un triple y tres jonrones, además de 21 carreras impulsadas. A eso se suman 11 bases por bolas y nueve bases robadas, con un promedio de bateo de .346 y un OBP de .408, números que reflejan su impacto tanto ofensivo como en las bases durante este tramo de temporada.

Su producción ofensiva no termina ahí, ya que muestra un average de .422 en los últimos 15 compromisos, donde colecciona 19 imparables, un cuadrangular, ocho producidas, 10 anotaciones, .491 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .600 en 45 apariciones al plato. Esa contribución ha sido determinante para convertirse en un inamovible en las praderas cortas y alineación del dirigente Stephen Vogt.

La participación de Rocchio ha sido clave y se puede evidenciar colectivamente, tomando en cuenta que su equipo se encuentra en lo más alto de la División Central de la Liga Americana, a 3.5 juegos de su más cercano perseguidor (Chicago White Sox). Siendo un bateador calificado, el pelotero venezolano tiene la oportunidad de montarse en los .300, ya que figura con un promedio de .299 en 54 partidos.