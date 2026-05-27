MLB: Mookie Betts recupera su versión más destructiva

Suscríbete a nuestros canales

Mookie Betts es uno de los peloteros más importantes de Dodgers de Los Ángeles. Un pilar dentro del grupo y uno de los grandes fundadores de los triunfos recientes de la organización. En ese contexto, tuvo una brutal y salvaje actuación que recuerda su mejor versión en Grandes Ligas.

Betts en la victoria de Dodgers 15-6 contra Rockies de Colorado registró: 5 turnos, 2 anotadas, 3 hits, 2 jonrones, 5 impulsadas, 1 ponche. Con esos números el pelotero de 33 años ha mostrado su versión más salvaje en 2026; todo mientras el equipo espera que inicie su racha ofensiva.

Las lesiones han mermado mucho en rendimiento del pelotero en los últimos años. Sin embargo, ha logrado estar en cada triunfo importante del equipo con su ofensiva y con su juego en el campocorto. Hoy Betts es invaluable en la dinámica del equipo angelino, donde alcanzar el Salón de la Fama.

Mookie Betts cerca del top 10 de Dodgers con más jonrones

Mookie Betts es un pelotero de un gran nivel y lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Sin embargo, el impacto que ha tenido en Dodgers de Los Ángeles está siendo impresionante. De hecho, está muy cerca del top 10 de más jonrones con la organización angelina.

Betts registra por ahora 158 jonrones hasta los últimos que conectó ayer contra Rockies de Colorado. Está a solo 19 vuelacercas de alcanzar el top 10 y le queda todavía gran parte de la temporada 2026. El americano podría incluso terminar siendo un Dodgers histórico en el año.

Top 10 Dodgers con más HR en MLB:

Duke Snider: 389 HR Gil Hodges: 361 HR Eric Karros: 270 HR Roy Campanella: 242 HR Ron Cey: 228 HR Max Muncy: 221 HR Steve Garvey: 211 HR Matt Kemp: 203 HR Carl Furillo: 192 HR Mike Piazza: 177 HR

Números de Mookie Betts con Dodgers en 2026

Mookie Betts está empezando a despertar con su madero. El pelotero ha tenido muchas lesiones a lo largo de las últimas semanas y está volviendo a la dinámica positiva de Dodgers de Los Ángeles. En esa línea, aún no tiene grandes números, pero si parece que está despertando.

Números de Betts en 2026:

- 21 juegos, 84 turnos, 13 anotadas, 16 hits, 2 dobles, 6 jonrones, 15 impulsadas, 6 boletos, 11 ponches, .190 PRO, .250 OBP, .429 SLG, .679 OPS