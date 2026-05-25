MLB: Dodgers activan por primera vez en la temporada 2026 a este pelotero clave

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Para la jornada de este lunes por la noche, los Dodgers de Los Ángeles iniciarán una serie en condición de local contra los Rockies de Colorado. Allí, el equipo contará con el regreso de un pelotero que ha sido figura dentro de la organización por casi una década: Kike Hernández.

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El utility puertorriqueño resalta entre los favoritos de la fanaticada de Los Ángeles, ya que se trata de un pelotero que siempre ha demostrado mucha entrega sobre el terreno de juego.

La ausencia de Kike en estos últimos meses se debió a una cirugía en su codo izquierdo y su posterior asignación de rehabilitación. De hecho, viene de batear para .214/.298/.310 en 12 compromisos con la sucursal Triple-A, defendiendo principalmente la antesala.

Con la activación por parte de la organización, el manager Dave Roberts no dudó en darle actividad de una vez y es por eso que lo alineó como noveno en el orden para esta jornada.

"Hay una energía diferente con Kike. Hay ligereza, hay intensidad, hay un buen trabajador ahí dentro, un jugador ganador, así que ya quiero tener esa ventaja", señaló el estratega a los medios de prensa en días recientes.

El boricua participó en 93 compromisos durante la temporada 2025, en la cual pasó unos dos meses en la lista de lesionados debido a inconvenientes en su codo izquierdo. Sin embargo, y para fortuna de los Dodgers, fue titular en casi todos los partidos del equipo durante la postemporada.