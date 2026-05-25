MLB: Mets siguen con cautela avance de Francisco Lindor

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El campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, ha comenzado oficialmente un programa de carreras como parte fundamental de su proceso de rehabilitación. La noticia fue confirmada este lunes por el mánager del conjunto metropolitano, Carlos Mendoza, quien brindó detalles sobre el avance físico del pelotero tras la lesión en la pantorrilla que lo ha mantenido alejado del terreno desde hace más de un mes.

Progreso en la rehabilitación de la pantorrilla

La reincorporación de Lindor a los entrenamientos físicos representa una señal positiva para las aspiraciones del equipo neoyorquino. El programa de carreras busca evaluar cómo responde la pantorrilla del puertorriqueño ante el impacto y el esfuerzo controlado, elementos esenciales antes de permitirle retomar sus actividades habituales de fildeo y bateo.

Palabras de Carlos Mendoza

Durante el encuentro con la prensa, el venezolano Carlos Mendoza evitó apresurarse con plazos definitivos para el retorno. El mánager destacó que el cuerpo técnico de los Mets mantiene un seguimiento riguroso sobre las sensaciones del jugador después de cada sesión. El objetivo primordial de la organización es evitar cualquier riesgo de recaída que pueda comprometer la salud a largo plazo del campocorto durante el resto de la temporada.

Los Mets mantendrán su estructura en el infield hasta que el cuerpo técnico autorice el regreso de las actividades de beisbol a Lindor.