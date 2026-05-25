MLB: Elly De La Cruz proyecta marca histórica en 2026

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El campocorto de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz, registra 2.6 victorias por encima del reemplazo (fWAR) en 231 apariciones al plato durante la temporada 2026. Sus estadísticas ofensivas incluyen 12 cuadrangulares, nueve bases robadas, un promedio de bateo de .288, un porcentaje de embasado de .355 y un slugging de .529. Su métrica general de carreras creadas ponderadas ajustadas (wRC+) se ubica en 143.

Los ajustes aplicados en su mecánica de bateo y su progresión defensiva lo posicionan actualmente como uno de los peloteros más determinantes de la Liga Nacional.

Los registros analíticos confirman que De La Cruz ha modificado su ángulo de salida, logrando conectar un mayor porcentaje de pelotas hacia el aire en comparación con el año anterior. Este cambio se complementa con un incremento notable en las métricas de Calidad de Contacto (QoC), lo que se traduce en conexiones de mayor velocidad de salida y un impacto directo en sus extrabases.

El factor determinante en este salto de calidad es su rendimiento frente a lanzadores zurdos. Históricamente vulnerable desde el lado derecho del plato, el dominicano registra un promedio de Carreras Creadas Ponderadas Plus (wRC+) de 161 ante lanzamientos de perfil siniestro, un rendimiento que se sitúa un 61 por ciento por encima del promedio de la liga.

A nivel defensivo, la consistencia ha reemplazado a las dudas de sus primeros meses en las Mayores. El campocorto registra actualmente 6 Outs Sobre el Promedio (OAA), lo que valida su alcance y efectividad en el sector izquierdo del infield, consolidándose como un defensor de élite en su posición.

Calidad en sus contactos

Los datos del resumen de temporada indican una velocidad de salida promedio de 94.1 MPH, situándolo en el percentil 98 de la liga. Presenta una tasa de batazos fuertes (Hard-Hit%) del 52.1% (percentil 93) y un porcentaje de barriles (Barrel%) del 15.0% (percentil 90).

Su perfil de pelotas bateadas muestra una tasa de elevados (FB%) del 36.1% y un porcentaje de roletazos (GB%) del 43.8%.

Proyecciones ofensivas en la MLB

Según el analista de MLB Eric Cross, las proyecciones actuales para el cierre de la temporada indican que varios jugadores mantienen el ritmo para alcanzar marcas específicas. La distribución de peloteros en ritmo para estos objetivos es la siguiente:

30+ Cuadrangulares: 39 jugadores

100+ Carreras anotadas: 28 jugadores

90+ Carreras impulsadas: 39 jugadores

25+ Bases robadas: 37 jugadores

Jugadores proyectados para las cuatro marcas

Cuatro jugadores activos mantienen el ritmo necesario para alcanzar simultáneamente los 30 cuadrangulares, 100 carreras anotadas, 90 impulsadas y 25 bases robadas en la actual campaña: