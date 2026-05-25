MLB: Francisco Álvarez avanza en su rehabilitación

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El receptor de los Mets de Nueva York, Francisco Álvarez, retomó este lunes las prácticas de bateo. Este avance ocurre a menos de dos semanas de la intervención quirúrgica realizada para reparar el menisco de su rodilla derecha.

Carlos Mendoza destaca la evolución del receptor

El mánager del equipo, Carlos Mendoza, comunicó el lunes que el jugador registra un avance superior al proyectado en su rehabilitación. Mendoza indicó que el receptor presenta una constitución física diferente. El pronóstico médico original establecía un periodo de recuperación de ocho semanas, lo que programaba su retorno para una fecha posterior a la pausa del Juego de Estrellas.

Posible retorno antes de finalizar junio

El reporte emitido por el periodista Max Goodman señala la posibilidad de que Álvarez se reincorpore al roster activo antes de concluir el mes de junio. El jugador requiere cumplir con evaluaciones de rendimiento y salud adicionales antes de que el cuerpo técnico fije una fecha de activación definitiva. El ritmo actual de rehabilitación cancela el cronograma inicial de ocho semanas de inactividad.