Intratables: Relevistas de los Dodgers firman racha histórica sin permitir carreras

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Mientras la rotación abridora de los Dodgers de Los Ángeles sufre por las bajas de figuras como Blake Snell y Tyler Glasnow, el cuerpo de relevistas ha dado un paso al frente. El bullpen angelino ha edificado una racha histórica de 36 entradas consecutivas sin permitir carreras, estableciendo una nueva marca para la franquicia.

Esta seguidilla de ceros es la más prolongada para un bullpen de los Dodgers desde al menos 1901. En toda la era moderna de las Grandes Ligas, la última vez que unos relevistas hilvanaron un dominio similar fue en septiembre de 2017, cuando el equipo de Cleveland alcanzó las 39 entradas imbatibles.

Diez juegos de perfección absoluta

"Están imparables", afirmó con orgullo el mánager Dave Roberts tras ver a sus relevistas colgar cuatro argollas más en la victoria de 11-3 ante los Milwaukee Brewers. El dominio ha sido tan abrumador que el bullpen de Los Ángeles acumula ya 10 partidos consecutivos sin conceder una sola anotación.

La última vez que un rival logró pisar el plato ante el relevo azul fue el pasado 12 de mayo contra los San Francisco Giants. Con este desempeño, el grupo actual dejó atrás el récord previo de la franquicia para la era moderna, que era de 33 episodios en blanco logrados en abril de 1998.

Dominio total ante la adversidad

Lo más impresionante de este logro es que el bullpen está brillando con luz propia a pesar de no contar con su cerrador estrella, Edwin Díaz. El tres veces All-Star firmó un contrato de 69 millones de dólares, pero se encuentra fuera de acción tras someterse a una cirugía en el codo a finales de abril.

"Tenemos lanzadores muy buenos y cualquiera puede lanzar en cualquier situación", explicó el relevista Tanner Scott, quien ha asumido con éxito la responsabilidad de los rescates ante la ausencia de Díaz.

Versatilidad y mentalidad ganadora

La flexibilidad de brazos como Alex Vesia, Kyle Hurt, Jonathan Hernández y el propio Scott quedó demostrada al limitar a Milwaukee a un solo hit en el último tercio del juego. Roberts atribuye esta capacidad de adaptación a la mentalidad de preparación inculcada por el cuerpo técnico.

Este éxito amalgama la experiencia de los veteranos con el empuje de jóvenes como Kyle Hurt, quien suma 14 entradas en blanco. El jardinero Teoscar Hernández elogió el trabajo de sus compañeros, recordando que el bullpen ha sido el motor de los Dodgers en sus recientes campañas exitosas y en su búsqueda de un nuevo campeonato.