Revés financiero para Fernando Tatis Jr.: Juez valida contrato que le costará millones

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Las finanzas de la superestrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., han sufrido un duro golpe. Un juez del Tribunal Superior de San Diego desestimó formalmente la solicitud del pelotero para anular el polémico contrato que firmó en 2017 con la firma de inversión Big League Advance (BLA).

El fallo judicial ratifica que el dominicano deberá transferir decenas de millones de dólares a la empresa. De manera inmediata, la resolución le obliga a desembolsar 3.2 millones de dólares dictaminados en un arbitraje previo, además de 240,000 dólares para cubrir los honorarios de los abogados de BLA.

Un pacto millonario en la adolescencia

La disputa legal se remonta a la época en que Tatis Jr. era un prospecto de ligas menores de apenas 18 años. En ese entonces, aceptó un anticipo de 2 millones de dólares por parte de BLA a cambio de ceder el 10% de todas sus ganancias futuras como jugador profesional de béisbol.

El panorama cambió drásticamente cuatro años después. En 2021, el campocorto firmó una extensión histórica de 14 años y 340 millones de dólares con San Diego, lo que transformó el préstamo inicial en una jugosa ganancia de 34 millones de dólares para la financiera.

Acusaciones de prácticas depredadoras

El equipo legal del pelotero calificó a la empresa como "depredadora", acusando a sus directivos de aprovecharse de jóvenes deportistas mediante contratos abusivos. Según la demanda, Tatis Jr. fue inducido al error durante una cena en 2017, donde se enfatizó el dinero inmediato y se omitió el impacto a largo plazo.

El caso ha generado debates en el mundo del béisbol, ya que el jugador es hijo del exligamayorista Fernando Tatis Sr., quien acumuló cerca de 20 millones de dólares en su carrera. Esto despertó dudas sobre si el joven realmente sufría las carencias económicas que la firma suele buscar para invertir.

El veredicto y los siguientes pasos

A pesar de los argumentos presentados por la defensa del atleta, la jueza Judy S. Bae dictaminó que la resolución del árbitro era jurídicamente sólida y rechazó la petición de ilegalidad. La magistrada concluyó que los compromisos contractuales adquiridos debían respetarse en su totalidad.