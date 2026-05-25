MLB: El calvario de Mookie Betts luego de volver de la lista de lesionados

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La realidad que vive Mookie Betts en la temporada 2026 es, sin rodeos, una de las preocupaciones más grandes para el cuerpo técnico de los Dodgers de Los Ángeles y su inmensa fanaticada. Lo que hace apenas un par de años se consolidaba como una de las ofensivas más consistentes y temidas, hoy atraviesa un bache que pone a prueba la paciencia y el optimismo de todo el entorno angelino.

El regreso de Mookie Betts a la alineación tras superar una lesión en el oblicuo no ha traído consigo el impacto inmediato que se esperaba. El pelotero, que es la piedra angular del proyecto de los Dodgers, se encuentra sumido en un periodo de inactividad ofensiva alarmante.

Los números no mienten y la muestra reciente es cruda: en sus últimos diez compromisos, Betts apenas batea para un promedio de .163, con apenas 7 imparables, 2 cuadrangulares, 2 carreras impulsadas y 4 anotadas.

Un descenso que enciende las alarmas en el Dodger Stadium

El gráfico de rendimiento de Betts en los últimos años cuenta una historia que no admite interpretaciones optimistas. El OPS es el termómetro más fiel del aporte ofensivo de un jugador, y la caída de Mookie ha sido constante y pronunciada. Pasó de registrar un impresionante .987 en 2023, bajó a .863 en 2024, continuó el descenso hasta .732 en 2025 y, en lo que va de esta temporada 2026, la cifra se ha desplomado hasta un preocupante .610.

Este retroceso no solo afecta su capacidad individual, sino que altera el equilibrio de todo el orden al bate de los Dodgers. Mookie no es simplemente otro jugador en el lineup; es el catalizador. Cuando él no logra embasarse o no produce desde la parte superior del orden, el efecto dominó se siente en toda la alineación, obligando a otros bateadores a cargar con una responsabilidad que, por construcción de equipo, debería estar mejor repartida.

Sin embargo, el historial reciente de Mookie Betts sugiere que el problema podría ser más estructural que coyuntural. La tendencia negativa en su OPS anual no empezó con esta lesión de 2026, lo que obliga a la gerencia de Los Ángeles a evaluar si los ajustes en su mecánica o el tiempo de recuperación han sido suficientes. Por ahora, el cuerpo técnico ha optado por mantener la confianza en su estrella, dándole los turnos necesarios para encontrar nuevamente su timing y la confianza en el plato.