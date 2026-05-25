MLB: Wander Franco fue declarado culpable

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El tribunal penal ha dictado un fallo definitivo en el caso del campocorto dominicano Wander Franco. Los jueces determinaron la responsabilidad penal del pelotero en los delitos de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una menor de edad. Sin embargo, el veredicto exime al ex grandeliga de cumplir una condena en prisión; según lo informó el periodista de ESPN Juan Arturo Recio en sus redes sociales (@JuanRecioM).

¿Por qué Wander Franco es culpable pero no va a prisión?

El tribunal determinó que Franco sí es responsable penalmente de abuso sexual y psicológico contra una menor de edad. Sin embargo, los jueces le otorgaron una figura legal llamada "perdón judicial".

Esto significa que, aunque la justicia reconoce que cometió el delito, se le perdona el castigo de ir a la cárcel, por lo que no pasará tiempo en prisión.

Además, los abogados de Franco lograron que el tribunal le restara valor a los testimonios escritos de varios testigos, debido a que no se presentaron bajo las reglas estrictas que exigen los juicios orales.

El doble papel de Franco en el caso

La jueza del caso explicó que el pelotero tiene una doble condición en este proceso: es acusado por lo que le hizo a la menor, pero al mismo tiempo es considerado una víctima de la madre de la joven.

Por otra parte, se eliminaron los cargos de complicidad o lavado de dinero para el jugador, ya que el tribunal consideró que no había pruebas de que Franco formara parte de una red organizada para cometer un delito.

Diez años de cárcel para la madre de la menor

La situación para la madre de la víctima fue muy distinta. El tribunal la condenó a 10 años de prisión tras encontrarla culpable del delito de lavado de activos, al comprobarse el manejo ilegal de dinero relacionado con este caso.

A pesar de esta fuerte condena, la mujer fue absuelta de los cargos de explotación sexual y prostitución infantil, ya que los jueces no encontraron evidencias suficientes para culparla de esos delitos específicos.

¿Qué sigue ahora en el proceso?

El juicio ya terminó, pero falta el documento final. El tribunal anunció que el próximo martes 16 de junio entregará la sentencia completa y detallada a los abogados de todas las partes. A partir de ese día, las defensas podrán analizar el texto y decidir si apelan o no la decisión.