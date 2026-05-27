Toda la alineación de los Yankees conecta múltiples hits en una paliza memorable

Suscríbete a nuestros canales

La ofensiva de los New York Yankees desató una tormenta perfecta sobre el Kauffman Stadium. En un despliegue de poder y consistencia que entra directo a los libros de récords de la organización, los "Bombarderos del Bronx" masacraron al pitcheo de los Kansas City Royals con un marcador final de 15 carreras por 1, apoyados en una producción colectiva indomable.

El titular absoluto de la jornada se lo lleva un logro de consistencia casi imposible de ver en el béisbol moderno: los nueve peloteros del lineup titular registraron al menos dos imparables en el encuentro. La implacable ofensiva no dio tregua, castigando a los lanzadores locales desde el primer episodio hasta acumular la impresionante cifra de 24 indiscutibles, la cuarta mayor cantidad permitida en la historia de la franquicia de Kansas City.

Una exhibición de poder de principio a fin

El ataque neoyorquino estuvo liderado por el campocorto Amed Rosario, quien tuvo una noche de ensueño al irse de 6-4 con dos cuadrangulares. La pirotecnia comenzó temprano gracias a Cody Bellinger, cuyo jonrón en la primera entrada encendió los motores de la ofensiva; terminó el compromiso de 5-2.

El racimo de cuadrangulares se extendió a lo largo del juego con aportes de Trent Grisham (de 7-3 con un vuelacercas), el campocorto Anthony Volpe (de 6-3 con un bambinazo) y el infielder Jazz Chisholm Jr., quien además de sacarla del parque de 5-2, fue el último de los abridores en asegurar su segundo hit de la tarde.

El resto de la alineación mantuvo la presión en las bases sin bajar el ritmo:

Aaron Judge: Exhibió su habitual disciplina en el plato al irse de 3-2 con dos bases por bolas.

Ben Rice: Estuvo intratable con el madero al batear de 5-3, registrando además tres carreras anotadas.

Austin Wells: El receptor aportó solidez conectando de 6-3 con una carrera impulsada.

Paul Goldschmidt: Contribuyó al festival de batazos al irse de 6-2, incluyendo un doblete clave en los primeros tramos del choque.

Con esta soberbia demostración de bateo, los Yankees mandan un contundente mensaje en la temporada. La sincronía perfecta de sus nueve maderos no solo destrozó los planes de los Royals, sino que reescribió las páginas estadísticas de la mítica franquicia neoyorquina.