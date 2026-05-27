MLB: Eduardo Rodríguez queda a las puertas de increíble marca entre lanzadores venezolanos

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Eduardo Rodríguez continúa brillando con Arizona Diamondbacks y logró su quinta victoria de la temporada tras otra sólida actuación desde el morrito. El lanzador venezolano trabajó durante seis entradas en las que permitió seis imparables y dos carreras, además de otorgar dos boletos y registrar seis ponches.

Con esta presentación alcanzó también su sexta apertura de calidad del año y quedó a solo un triunfo de convertirse en el noveno pitcher venezolano con 100 victorias en las Grandes Ligas. El zurdo se mantiene consolidado entre los mejores brazos en la vigente campaña, posicionándose como un nombre atractivo para perfilarse como aspirante al Cy Young en la Liga Nacional.

Rodríguez atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada, especialmente durante el mes de mayo. En ese período acumula marca de tres victorias y un revés con una destacada efectividad de 1.60, tras permitir apenas seis carreras en 33.2 innings de labor y sumar 27 ponches.

Lanzadores venezolanos con 100 juegos ganados en MLB

Félix Hernández: 169 Freddy García: 156 Johan Santana: 139 Carlos Zambrano: 132 Aníbal Sánchez: 116 Carlos Carrasco: 112 Wilson Álvarez: 102 Kelvim Escobar: 101 Eduardo Rodríguez: 99

Los números de Eduardo Rodríguez globales en la temporada reflejan el gran nivel que mantiene, con récord de 5-1, 49 abanicados, WHIP de 1.21 y una efectividad de 2.31, consolidándose como una pieza clave dentro de la rotación de Arizona.