MLB: Conoce al abridor y el relevista venezolano más destacado en el primer tercio de la zafra

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A nivel de brazos, el 2026 está siendo una campaña donde varios lanzadores están haciendo un trabajo notable. De hecho, varios proyectan su mejor temporada de su carrera en cuanto a números se refiere; no obstante, el staff de Meridiano seleccionó al mejor abridor y el mejor relevista criollo tras cumplirse el primer tercio.

Por el lado de los abridores, la revelación es Keider Montero, pero el más sobresaliente, sin duda alguna, es Eduardo Rodríguez. Mientras que por los relevistas, la revelación en esa labor pudiera ser Antonio Senzatela, sin embargo, el que ha lucido más sólido es Robert Suárez.

Eduardo Rodríguez va por la candidatura al Cy Young

Al parecer ser campeón del mundo le dio un plus a la carrera de Eduardo Rodríguez (Cascabeles de Arizona), quien ha lucido increíblemente dominante desde el montículo desde su primera actuación del presente torneo.

El brazo siniestro acumula 10 salidas en el 2026, con un balance positivo de 4-1, 43 ponches, un whip de 1.19 y lo más sobresaliente, un porcentaje de carreras limpias de apenas 2.24. el venezolano tiene promedio de 5.0 episodios por presentación.

Robert Suárez es el mejor relevista venezolano

En lo UE respecta a los lanzadores que ingresan desde el bullpen, no puede haber otro por encima de Robert Suárez (Bravos de Atlanta), quien ha lucido prácticamente imbateable durante 22 relevos en esta zafra.

El lanzallamas de 35 años ha permitido solamente dos rayitas en 22.1 episodios para exhibir una ínfima efectividad de 0.81, un whip de 0.90, 20 abanicados y un excelente balance de 4-0.