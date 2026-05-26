Ronald Acuña Jr y su poca muestra de poder en la presente temporada de MLB

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​El impacto de Ronald Acuña Jr. en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) ha sido, desde su debut, un fenómeno de pura potencia y velocidad. Sin embargo, cuando se analizan a fondo las métricas avanzadas de Statcast, salta a la vista un cambio en en su capacidad para castigar la bola. El Hard Hit% (Porcentaje de Batazos Fuertes), esa estadística que mide la frecuencia con la que un bateador conecta pelotas a una velocidad de salida de 95 mph o más.

​¿Sigue siendo el mismo bateador demoledor de sus inicios o estamos ante una versión más madura pero menos explosiva? Analizamos los números del oriundo de La Sabana.

​La era del poder absoluto (2018-2023)

​Para entender el presente de la superestrella de los Bravos de Atlanta, es obligatorio mirar el retrovisor. Acuña Jr. irrumpió en la MLB en 2018 con un respetable 46.6% de Hard Hit%, una cifra muy por encima del promedio de la liga (37.0%).

​Su pico absoluto llegó entre 2020 y 2023:

​ 2020: Registró un monstruoso 56.0% de Hard Hit% en la temporada recortada.

Registró un monstruoso de Hard Hit% en la temporada recortada. ​ 2021: Mantuvo el ritmo con un 54.8% antes de su lesión de rodilla.

Mantuvo el ritmo con un antes de su lesión de rodilla. ​2023 (Año del MVP 40-70): El venezolano destrozó la liga con un 55.2% de conexiones de alta velocidad, combinándolo con un impresionante xBA (Promedio de Bateo Esperado) de .351 y un xSLG (Slugging Esperado) de .668. En ese punto, Acuña Jr. era el bateador más peligroso del planeta.

​ Disminución en 2024 y 2025

​Los problemas (y las alarmas) comenzaron a encenderse en las campañas de 2024 y 2025. Tras un 2024 donde su porcentaje de conexiones contundentes bajó al 48.2%, el año 2025 mostró una leve recuperación en la potencia (52.5%), pero acompañada de un sutil declive en otros indicadores de contacto ideal.

​La consistencia para poner la bola en el "Sweet-Spot" (la zona ideal del bate) bajó a un 30.9% en 2025, lo que sugería que, aunque seguía pegándole duro a la pelota, no lo hacía con el ángulo de elevación óptimo de sus mejores años.

​El panorama actual: ¿Qué nos dice el inicio de temporada?

​Los datos más recientes muestran una tendencia que los analistas y fanáticos deben seguir de cerca. El Hard Hit% de Ronald Acuña Jr. se ubica en 44.2%.

​Dato Clave: Un 44.2% de Hard Hit% sigue estando considerablemente por encima de la media de la MLB (37.0%), pero representa la cifra más baja en la carrera de Acuña Jr., incluso por debajo de su año de novato (46.6%)

Los Bravos de Atlanta, quienes hasta ahora han tenido un gran nivel en la campaña, esperan que el cualquier momento regrese el poder del venezolano, y que pueda seguir aportando a la ofensiva con una mezcla de contacto y velocidad, además de acercarse a sus 200 cuadrangulares de por vida.