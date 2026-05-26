Velocidad en la cima: el novato Konnor Griffin debuta como primer bate de Pittsburgh

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El prometedor campocorto novato, Konnor Griffin, asumirá un nuevo reto en su naciente carrera en las Grandes Ligas. Este martes por la noche, estrenará el puesto de primer bate cuando los Piratas de Pittsburgh reciban a los Cachorros de Chicago en el imponente PNC Park.

Con este movimiento, Griffin se convertirá en el jugador más joven de los Piratas en abrir una alineación desde Bobby Del Greco en 1952. Durante sus primeros 47 encuentros en las Mayores, el joven ya había desfilado por cinco turnos distintos, desde el segundo hasta el octavo escalón.

La confianza total del mánager

Don Kelly, mánager de Pittsburgh, destacó la rápida evolución del pelotero y su gran capacidad de adaptación. "Konnor va a seguir mejorando, lo hemos puesto a prueba de diferentes maneras y ha respondido a todas con creces", afirmó el estratega antes del compromiso.

Kelly agregó que el cuerpo técnico está muy entusiasmado de verlo dar este importante paso. La decisión táctica responde principalmente al enfrentamiento contra el lanzador abridor de los Cachorros, el zurdo Jordan Wicks.

Estrategia y velocidad de élite

Aunque Nick Gonzales solía ocupar el primer puesto ante los zurdos, el equipo ahora prefiere aprovechar el bateo de Gonzales en el medio del orden. Esto deja el camino libre para que Griffin, con su explosividad, genere peligro en las bases desde el inicio del juego.

En su temporada de 20 años, el torpedero batea para .262 con un OPS de .705. Su impacto en las almohadillas es notable: ya suma 12 robos, siendo el segundo mejor del equipo tras el dominicano Oneil Cruz.

Según métricas de Baseball Savant, tanto su rendimiento como corredor como su velocidad de sprint figuran en el envidiable percentil 98 de todas las Grandes Ligas.

Haciendo historia en la liga

Griffin es el séptimo pelotero que utilizan los Piratas en el primer turno de bateo durante esta campaña. Sin embargo, su inclusión marca también un hito reciente en toda la MLB, destacando por su extrema juventud y alta proyección deportiva.

De hecho, es el primer bate más joven en pisar un diamante de Grandes Ligas desde el venezolano Jackson Chourio en 2024. Curiosamente, Griffin asume este rol de líder ofensivo con la misma edad que tenía Chourio hace dos años: 20 años y 32 días.