MLB: Bob Horner, leyenda de Bravos de Atlanta, fallece a los 68 años

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Este martes, 26 de mayo, falleció uno de los bateadores más poderosos de la década de los 80' y leyenda de los Bravos de Atlanta, Bob Horner, a los 68 años de edad.

Horner fue capaz de jugar durante 10 campañas en Las Mayores, nueve de ellas con Atlanta, donde hizo historia te ser el primer jugador en conseguir varios hitos importantes en esta franquicia.

El hombre inédito de los Bravos

Horner fue la primera selección en el draft de 1978 para Atlanta y posteriormente debutaría en la MLB sin haber disputado ni un desafío en Ligas Menores tras su extraordinario paso por la NCAA, convirtiéndose en el primero de ambos circuitos en debutar directamente en el "Big Show".

Aunado a eso, fue el primer pelotero de los Bravos en registrar una jornada de cuatro cuadrangulares, consiguiendo esa noche mágica en 1986 contra los Expos de Montreal. En su campaña de debut (1978) fue Novato del Año de la Liga Nacional y asistió al All Star Game en 1982.

Bravos de Atlanta se despide de Bob Horner

La novena de Atlanta emitió un comunicado tras el deceso de Horner con sus grandes logros en su organización y enviando un mensaje de aliento a su esposa y sus dos hijos.

Aunque su paso no fue el más reconocido, será muy recordado por los fanáticos de pelota en los 80', principalmente por la afición de Atlanta, quienes le tienen bastante aprecio por su entrega y todos sus batazos de poderes en aquel momento.