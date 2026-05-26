Los bates de la MLB encienden sus motores tras un gélido inicio de temporada

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Los dos primeros meses de la temporada 2026 de las Grandes Ligas han pasado volando para los aficionados, pero para un grupo selecto de estrellas, las primeras semanas del año se sintieron como una auténtica eternidad. Sumidos en profundos baches ofensivos donde los imparables parecían utopías, varios bateadores de élite veían con frustración cómo sus promedios se hundían en el frío de abril.

Sin embargo, el béisbol siempre da revancha. Con la llegada de las temperaturas más cálidas de mayo y el emblemático marco del Memorial Day, la ofensiva ha despertado de su letargo. Un puñado de jugadores clave ha encontrado finalmente su mecánica, reescribiendo el panorama de la liga en cuestión de semanas.

La redención de los consagrados y el rugido de los jóvenes

El giro radical en el rendimiento de estos bateadores demuestra que, en las Mayores, la paciencia suele ser la mejor aliada. Entre los casos más destacados de esta espectacular resurrección ofensiva se encuentran:

Nick Kurtz (Atléticos): El flamante Novato del Año de la Liga Americana en 2025 comenzó la campaña con la pólvora mojada, registrando un anémico promedio de .215 y un slugging de .308 hasta el 18 de abril. Desde que conectó su segundo cuadrangular ese día, el slugger zurdo desató una tormenta: extendió su racha de partidos consecutivos embasándose a 48 y acumuló siete jonrones en 33 desafíos. Con un estratosférico wRC+ de 191 en mayo, Kurtz lidera a todos los bateadores calificados de la Liga Americana en dicho mes.

Bobby Witt Jr. (Reales): A mediados de abril, la superestrella de Kansas City lidiaba con un promedio de .254 y un slugging por debajo de .300. La transformación posterior ha sido digna de un MVP: Witt Jr. ha conectado ocho cuadrangulares en sus últimos 27 juegos, escalando hasta convertirse nuevamente en el líder de hits de la Liga Americana y disparando su slugging a .481. Su impacto total en el juego ya lo ubica en la cima de la MLB con un valor de 3.3 WAR (según FanGraphs).

Alec Bohm (Filis): El inicio de Bohm no tuvo matices; fue uno de los peores bateadores de la liga en el primer mes, entrando a mayo con una línea ofensiva de .151/.218/.208. Tras un breve descanso de dos días otorgado por el mánager interino Don Mattingly para "reiniciar" su mente, Bohm regresó encendido. En sus siguientes 14 compromisos, destrozó el pitcheo rival con una línea de .346/.393/.654 y ocho extrabases.

Rafael Devers (Gigantes): Al igual que en años anteriores, "Carita" necesitó tiempo para entrar en calor. Tras cerrar un terrible mes de abril bateando para .207 y un OPS de .289, el astro dominicano explotó en mayo con un promedio de .301, un OPS de .935 y un wRC+ de 159, demostrando por qué es uno de los contratos más pesados del circuito.

Jazz Chisholm Jr. (Yankees): Mientras los Yankees volaban alto, Chisholm Jr. la pasaba mal en el plato, promediando apenas .173 en sus primeros 23 juegos. No fue hasta el 23 de abril cuando conectó su primer cuadrangular de la temporada, desatando una racha que desde entonces incluye cinco vuelacercas, un promedio de .303 y un sólido OPS de .873.

La temporada es un maratón, no una carrera de velocidad

Estos drásticos repuntes sirven como recordatorio anual de la naturaleza del béisbol. Un abril gélido puede sepultar las estadísticas tradicionales en el corto plazo, pero la calidad técnica y los ajustes mecánicos terminan imponiéndose bajo el sol de mayo.

Para los equipos que sufrieron la improductividad de sus estrellas en el arranque, este despertar masivo no podría llegar en mejor momento. Con más de un tercio de la temporada regular por delante, los bates más temidos de la Gran Carpa vuelven a infundir miedo en los lanzadores contrarios, encendiendo la lucha por los banderines de cara al verano.