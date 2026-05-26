MLB: Jesús Luzardo recupera dominio absoluto en un mayo memorable

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Después de un inicio realmente preocupante en la presente temporada de las Grandes Ligas, Jesús Luzardo recuperó su mejor versión en el morrito gracias a una presentación sensacional durante el mes de mayo. El zurdo sumó su cuarta victoria del año liderando la blanqueada de Philadelphia Phillies (3x0) ante San Diego Padres, en la jornada de este lunes por la noche.

El lanzador trabajó durante seis entradas completas en las que permitió apenas cuatro imparables, no recibió carreras, otorgó dos boletos y recetó seis ponches, dominando a la ofensiva de los frailes con gran control y efectividad.

Gracias a su destacado rendimiento, Luzardo continúa consolidándose entre los mejores pitchers de la Liga Nacional. Su registro de 1.7 fWAR lo ubica actualmente como el cuarto mejor lanzador del circuito en esa estadística, reflejando el enorme impacto que ha tenido para su equipo tanto por consistencia como por producción desde la rotación abridora.

Jesús Luzardo retorna a su mejor versión en mayo

El serpentinero venezolano dio muestra de lo que vale en el mencionado mes, tomando en cuenta que firmó una extensión de contrato de 135 millones de dólares por cinco temporadas. El zurdo ha sido determinante en el resurgir de los Filis en la primera mitad de la campaña, donde ha figuran en el tercer peldaño en la División Este de la Liga Nacional.

Luzardo ha impuesto respeto en mayo y está cerrando con una efectividad por debajo de los 3.00 (2.96) en cinco aperturas. En ese lapso, colecciona 31 ponches, ocho boletos, WHIP de 1.28, ha toletero nueve carreras limpias y par de juegos ganados en 27.1 capítulos lanzados.