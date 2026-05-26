MLB: Así quedaron los resultados en el comienzo de la novena semana

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Durante este lunes, 25 de mayo, se dio inicio a la novena semana de competencia en la temporada 2026 del mejor beisbol del mundo y a continuación, chequearemos cómo quedaron los resultados en cads una de las plazas.

Entre los peloteros venezolanos, Luis Arráez consiguió un nuevo tubey para llegar a 179 superar a Gleyber Torres (178) en el puesto 43 de todos los tiempo y es importante mencionarlo.

Resultados de la MLB

- Rays de Tampa Bay 7-9 Orioles de Baltimore

- Cachorros de Chicago 1-2 Piratas de Pittsburgh

- Cardenales de San Luis 1-5 Cerveceros de Milwaukee

- Mellizos de Minnesota 1-3 Medias Blancas de Chicago

-- Yankees de Nueva York 4-3 Reales de Kansas City

- Rojos de Cincinnati 7-2 Mets de Nueva York

- Cascabeles de Arizona 6-2 Gigantes de San Francisco

- Nacionales de Washington 10-2 Guardianes de Cleveland

- Phillies de Philadelphia 3-0 Padres de San Diego

- Astros de Houston 9-0 Rangers de Texas

- Marlins de Miami 8-2 Azulejos de Toronto

- Rockies de Colorado 3-5 Dodgers de Los Angeles

- Marineros de Seattle 9-2 Atléticos de Oakland.