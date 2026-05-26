MLB: Tres lanzadores venezolanos se subirán al montículo en la jornada de este martes

Nuevamente coinciden tres lanzadores venezolanos en el mismo día de apertura y para que puedas ver a quiénes se enfrentarán, te mostraremos cómo se efectuará la jornada completa este martes, 26 de mayo, en Las Mayores.
Keider Montero, quien está teniendo una estupenda campaña, retará a los Angelinos de Anaheim, Ranger Suárez a Bravos de Atlanta, en un duelo interligas y Eduardo Rodríguez va ante Gigantes de San Francisco.
Juegos para hoy en la MLB:
- Nacionales de Washington (Cade Cavalli) vs Guardianes de Cleveland (Joey Cantillo) 6:10 p.m.
- Rays de Tampa (Griffin Jax) vs Orioles de Baltimore (Shane Baz) 6:35 o.m.
- Angelinos de Anaheim (Jack Kochanowicz) vs Tigres de Detroit (Keider Montero) 6:40 p.m.
- Cachorros de Chicago (Jordan Wicks) vs Piratas de Pittsburgh (Braxton Ashcraft) 6:40 p.m.
- Bravos de Atlanta (Spencer Strider) vs Medias Rojas de Boston (Ranger Suárez) 6:45 p.m.
- Marlins de Miami (Sandy Alcántara) vs Azulejos de Toronto (Braydon Fisher) 7:07 p.m.
- Rojos de Cincinnati (Chase Burns) vs Mets de Nueva York (por definir) 7:10 p.m.
- Mellizos de Minnesota (Joe Ryan) vs Medias Blancas de Chicago (Sean Burke) 7:40 p.m.
- Yankees de Nueva York (Cam Schlitter) vs Reales de Kansas City (Bailey Falter) 7:40 p.m.
- Cardenales de San Luis (Michael McGreevy) vs Cerveceros de Milwaukee (Kyle Harrison) 7:40 p.m.
- Astros de Houston (Jason Alexander) vs Rangers de Texas (Jack Leiter) 8:05 p.m.
- Phillies de Philadelphia (Aaron Nola) vs Padres de San Diego (Randy Vásquez) 9:40 p.m.
- Marineros de Seattle (Emerson Hancock) vs Atléticos de Oakland (Luis Severino) 9:40 p.m.
- Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) vs Gigantes de San Francisco (Tyler Mahle) 9:45 p.m.
- Rockies de Colorado (Kyle Freeland) vs Dodgers de Los Angeles (Eric Lauer) 10:10 p.m.