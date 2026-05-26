MLB: Luis Arráez supera a Gleyber Torres en este listado histórico de venezolanos

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Luis Arráez está teniendo un mes de mayo maravilloso a nivel ofensivo y en la jornada de hoy volvió a sumar un doblete, el cual fue especial porqué le ayudó a escalar en la lista histórica entre venezolanos, superando a un contemporáneo con él, Gleyber Torres.

Los Gigantes de San Francisco cayeron ante sus rivales de división Cascabeles de Arizona, con pizarra de 6 carreras por 2 y en esa jornada, la "Regadera" se fue de 4-1, con un doble.

Luis Arráez supera a Gleyber Torres

Ese tubey llegó en el cuarto episodio, cuando el venezolano conectó un largo elevado ante un cambio del abridor Kelly, el cual no pudo ser tomado por Corbin Carroll en el jardín derecho, provocando que Arráez siguiera por la conquista de la intermedia y llegara a salvo deslizándose.

Con ese batazo de dos bases, Luis llegó a 10 dobles en el presente torneo y a 179 en su carrera en Las Mayores, dejando atrás a Gleyber Torres (178) para ubicarse en el puesto 43 de todos los tiempos entre los peloteros venezolanos, según el dato compartidos por el portal La Tribuna Deportiva.

Luis Arráez y su asombrosa evolución con el pasar de los juegos

En su primera campaña con Gigantes de San Francisco, el hiteador he venido mejorando notablemente con el pasar de los encuentros y en el mes de mayo exhibe grandiosos registros.

El oriundo de San Felipe, exhibe un alto promedio de .337, producto de 28 imparables, siete dobles, un triple y un par de cuadrangulares.