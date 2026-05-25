Munetaka Murakami al acecho: ¿Quién es el japonés con más jonrones en su primera temporada de MLB?

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Inició otra semana de acción en la MLB y, como ya es costumbre, Munetaka Murakami se fue para la calle con otra conexión de esas demenciales que lo caracterizan. Esta vez sucedió durante la victoria por 3 a 1 de las Medias Blancas de Chicago sobre los Mellizos de Minnesota.

El batazo, que hizo estallar de algarabía a todo el Rate Field, sucedió en la misma primera entrada. Y es que el japonés al ver venir el primer envío, una recta pegada, hizo un swing bárbaro para hacer desaparecer la bola por todo el jardín derecho, a una velocidad de salida de 105.7 mph y con una distancia de 375 pies.

De esta manera, Munetaka Murakami sumó su vuelacercas número 18 de la temporada 2026, una cifra que lo deja como líder solitario de dicho apartado en la Liga Americana. Cabe mencionar que parte de sus estadísticas señalan 37 carreras impulsadas, 37 anotadas y .235 de promedio.

Murakami va por el récord entre japoneses

Ahora bien, 18 jonrones a estas alturas dan mucho de qué hablar, pues apenas estamos cerrando el segundo mes de acción de la zafra. Incluso, con este ritmo tan trepidante podríamos asegurar que Murakami será, muy probablemente, el candidato principal del Joven Circuito para el premio al Novato del Año.

Pero para eso todavía falta. Su objetivo a corto plazo es convertirse en el pelotero japonés con más jonrones en su primer año de Grandes Ligas, algo que logrará en los próximos días. El récord está en manos de Shohei Ohtani con 22, por allá en la 2018, quien de hecho superó los 18 que en 2006 bateó Kenji Johjima.