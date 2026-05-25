MLB: Munetaka Murakami superó nuevamente a Aaron Judge

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El jugador de los Medias Blancas de Chicago, Munetaka Murakami, conectó este lunes su cuadrangular número 18 de la temporada. Con este batazo, el pelotero japonés superó a Aaron Judge en la tabla de máximos jonroneros de la Liga Americana y consolidó uno de los inicios de carrera más productivos en la historia del beisbol organizado. El batazo se registró en el primer episodio del encuentro disputado en el Guaranty Rate Field de Chicago ante los Mellizos de Minnesota.

El jonrón de Murakami se produjo ante un lanzamiento del lanzador derecho Zebby Matthews. La conexión se realizó sobre una recta de cuatro costuras que registró una velocidad de 97.5 millas por hora, ubicada en la zona interna del plato.

Los sistemas de medición de las Grandes Ligas registraron que la pelota abandonó el bate a una velocidad de salida de 105.7 millas por hora, con un ángulo de lanzamiento de 41 grados. La trayectoria de la pelota alcanzó una distancia total de 375 pies antes de superar la barda del jardín derecho.

Poder ofensivo en el inicio de su carrera

Con este decimoctavo cuadrangular en sus primeros 53 partidos en las Grandes Ligas, Murakami se posicionó entre los bateadores con mayor producción de fuerza en el inicio de su trayectoria en el formato estadounidense.

Según Sarah Langs, la lista histórica de más cuadrangulares en los primeros 53 juegos de por vida la lidera Cody Bellinger, quien conectó 22 en la temporada 2017. Le siguen Gary Sánchez (2015-2016) y Wally Berger (1930) con 20 jonrones cada uno.

Murakami comparte la cifra de 18 vuelacercas en ese lapso con su compañero de equipo Colson Montgomery (2025) y con Mark McGwire (1986-1987), ubicándose a un solo batazo de la línea de 19 jonrones lograda por Yordan Álvarez (2019), Rhys Hoskins (2017-2018) y José Abreu (2014).

Marca para un novato

Murakami también ingresó en la estadística selecta de más jonrones conectados por un jugador novato antes del mes de junio en la era moderna del beisbol, que comprende desde el año 1901 hasta la actualidad.

Con sus 18 conexiones de vuelta entera, el jugador de la franquicia de Chicago se colocó a un cuadrangular de igualar la marca de Pete Alonso, quien sumó 19 en la temporada 2019, y de Mark McGwire, quien acumuló la misma cantidad en el año 1987. Destaca el hecho de que tres integrantes de la lista de mayor producción jonronera en el inicio de su carrera pertenecen históricamente a los Medias Blancas de Chicago: José Abreu, Colson Montgomery y Munetaka Murakami.

El avance ofensivo de Murakami mantiene al jugador en la disputa directa por los lideratos de poder en el joven circuito durante el primer tercio de la campaña regular de 2026.