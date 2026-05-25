MLB: Salvador Pérez supera a un Salón de la Fama con este jonrón y pone la mira sobre otro

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Inicia una nueva semana en la MLB y por supuesto que el Arepa Power no podía pasar desapercibido. Y es que el primer batazo de poder lo protagonizó Salvador Pérez, quien está decidido a seguir aumentando sus estadísticas de por vida en el Big Show.

Justamente, el jonrón que le permitió a los Reales de Kansas City igualar la pizarra ante los Yankees de Nueva York, en el Kauffman Stadium, también lo llevó a superar a un miembro del Salón de la Fama como el gran Iván Rodríguez.

Con un out en la pizarra, Salvy tomó su turno y al primer lanzamiento de Will Warren, un sinker casi en el medio, hizo desaparecer la bola entre los jardines izquierdo y central, a una distancia de 422 pies y con una velocidad de salida de 107.3 mph.

Otro jonrón clave para Salvador

Gracias a esta conexión, Salvador Pérez sumó su vuelacercas 312 de por vida en las Grandes Ligas, dejando atrás los 311 de Iván para escalar al puesto siete entre los receptores.

Asimismo, cabe mencionar que ahora su próximo objetivo pasa por superar a otro inmortal de Cooperstown como George Brett (317), quien de hecho posee la marca histórica de jonrones de la franquicia de Kansas City.