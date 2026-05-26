LVBP: Cardenales de Lara confirma su staff técnico para la temporada 2026-2027

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Los Cardenales de Lara confirmaron durante este lunes el staff técnico para lo que será la temporada 2026-2027 de la LVBP. Al frente del equipo, como ya se sabía desde hace meses, volverá a estar César Izturis en el rol de manager.

Coaches nuevos en Cardenales

Para esta ocasión, el conjunto crepuscular contará con tres caras nuevas en comparación con la zafra anterior: Jorge Córdova (coach de pitcheo), Rolando Valles (estrategia de pitcheo y coach de bullpen) y Richard Paz (coach de tercera).

A su vez, los integrantes del cuerpo técnico que continuarán con sus labores son: Nelson Prada (coach de banca), Tomás Pérez (asistente del manager), Robert Pérez (control de calidad), Selwyn Langaigne (coach de bateo), Yonathan Sivira (asistente de bateo), Luis Ugueto (coach de primera), Oswald Peraza (asistente de pitcheo).

"Los nuevos nombres que se integran vienen con un gran recorrido en el beisbol. (Jorge) Córdova fue parte importante del triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial y está en MLB, (Rolando) Valles también integró al equipo campeón del mundo y a su vez está muy referenciado en Grandes Ligas, y Richard (Paz) ya lo conocemos y formó parte recientemente de nuestro coaching staff", comentó Carlos Miguel Oropeza, gerente general de la organización, en nota de prensa.

Por su parte, José Yépez, gerente deportivo, realzó la importancia de contar nuevamente con César Izturis como dirigente, ya que se sintieron satisfechos con el accionar del equipo bajo su mando a lo largo de la campaña pasada.

"Estamos muy contentos con el trabajo [de César Izturis] realizado el año pasado, donde el equipo logró finalizar en el primer lugar de la ronda regular, demostrando liderazgo, compromiso y una gran identidad dentro del terreno", señaló.

Finalmente, Cardenales aprovechó para agradecer a Giovanni Carrara por su entrega y compromiso mientras acompañó al equipo y fungió como coach de pitcheo el torneo pasado.