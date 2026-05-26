LIDOM: Miguel Cairo es nombrado nuevo mánager de los Gigantes del Cibao

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Los Gigantes del Cibao oficializaron la contratación del venezolano Miguel Cairo como su nuevo mánager para la temporada 2026-2027 de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). La gerencia del equipo dominicano confirmó la estructuración de su nuevo cuerpo técnico con miras a la próxima campaña del torneo invernal.

El anuncio, difundido inicialmente por el periodista Enrique Rojas de la cadena de deportes ESPN, detalla que la directiva de la franquicia completó los puestos principales del dugout. Junto a Miguel Cairo, se integran el puertorriqueño Rafael Chávez como el nuevo coach de pitcheo y el dominicano José Javier en la función de coach de banca.

La designación de Rafael Chávez aporta experiencia en la preparación de lanzadores dentro del beisbol organizado. Por su parte, José Javier asume la posición de asistente directo del mánager, aportando el conocimiento del circuito local y de los jugadores nativos que integran el roster de los Gigantes del Cibao.

Un dirigente con pergaminos

Miguel Cairo regresa a la dirección en el Caribe tras su desempeño en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Su última experiencia en los torneos invernales ocurrió durante la temporada 2023-2024, cuando ejerció el rol de mánager de los Navegantes del Magallanes.

El estratega venezolano cuenta con un historial de trabajo en MLB donde ha desempeñado funciones técnicas y de dirección. Cairo registra actividad como mánager interino con dos organizaciones de las Mayores: los Medias Blancas de Chicago y los Nacionales de Washington.

Durante la temporada de 2022, asumió la dirección interina de los Medias Blancas de Chicago debido a complicaciones de salud del entonces dirigente Tony La Russa. En ese periodo, Cairo estuvo al frente del equipo en la fase final de la temporada regular.

La contratación de Cairo responde a los planes de la gerencia de operaciones de los Gigantes del Cibao para establecer una nueva línea de trabajo en el terreno de juego. El exinfielder jugó durante 17 temporadas en las Grandes Ligas antes de iniciar su etapa como personal técnico y administrativo en las organizaciones de MLB.