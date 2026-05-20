LIDOM: Estrellas Orientales quieren retener a este histórico pelotero de los Yankees

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La posibilidad de que Robinson Canó regrese con las Estrellas Orientales en la próxima temporada de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional comienza a tomar fuerza. La organización verde confirmó que ya inició conversaciones formales con el veterano jugador, una de las figuras más importantes del béisbol dominicano en las últimas décadas.

La información fue dada a conocer mediante una nota de prensa compartida y el periodista Antonio Puesán explica que el equipo tiene interés en mantener a Canó dentro de su plantilla para la próxima campaña de una de las ligas más importantes a nivel caribeño.

La noticia rápidamente despertó reacciones entre los fanáticos, que ven en el experimentado intermedista una pieza de liderazgo dentro y fuera del terreno. Además, aumentarían sus expectativas para ganar el título.

Albert Pujols - Robinson Canó

Albert Pujols, presidente de Operaciones de Béisbol de las Estrellas Orientales, aseguró que la franquicia ya presentó una propuesta económica que considera competitiva para convencer a Robinson Canó de continuar uniformándose con el conjunto petromacorisano.

El pelotero de 43 años se ha convertido en uno de los jugadores más mediáticos de la Lidom. Su presencia no solo aporta experiencia al clubhouse, sino también impacto ofensivo y atracción para la fanaticada. La gerencia entiende que contar nuevamente con él sería clave para las aspiraciones del equipo en la próxima temporada.

La figura de Albert Pujols también ha sido determinante en esta nueva etapa de las Estrellas Orientales. El ex toletero de Grandes Ligas ha mostrado una visión agresiva para fortalecer la plantilla y mantener al equipo como contendiente en la pelota dominicana.

Finalmente, mientras avanzan las conversaciones, la expectativa continúa creciendo entre los seguidores verdes, que esperan ver nuevamente a Robinson Canó defendiendo los colores de las Estrellas Orientales.