¡Hazaña histórica! Los Astros de Houston lanzan un juego sin hits combinado ante Texas

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Los Astros de Houston firmaron una de las mayores hazañas del béisbol al concretar un juego sin hits ni carreras combinado. La joya monticular sirvió para aplastar 9-0 a los Rangers de Texas en el Globe Life Field, silenciando por completo a la fanaticada local.

El abridor japonés Tatsuya Imai inició el compromiso con notables problemas de control, otorgando dos boletos consecutivos en el primer episodio. Tras una oportuna visita del coach de pitcheo Josh Miller, el diestro enderezó el rumbo de forma espectacular.

Imai obligó a un rodado para doble matanza y retiró a 15 de los siguientes 17 bateadores. El asiático completó seis majestuosas entradas en blanco antes de cederle la responsabilidad a un bullpen que estuvo a la altura del momento histórico.

El relevo sella la hazaña y un debut soñado

El cuerpo de relevistas de Houston no titubeó para mantener la pizarra inmaculada. El zurdo Steven Okert se encargó de retirar la séptima entrada sin contratiempos, manteniendo la respiración de los aficionados que ya saboreaban la proeza.

La máxima presión recayó sobre los hombros del joven Alimber Santa. En lo que significó el debut de su carrera en las Grandes Ligas, el prospecto lanzó las últimas dos entradas a la perfección para sellar los 27 outs del histórico encuentro.

Este recital monticular representó el primer juego sin hits ni carreras en las Mayores en casi dos años. El último registro databa del 4 de septiembre de 2024, cuando Shota Imanaga, Nate Pearson y Porter Hodge lo combinaron para los Cachorros.

Noche de récords y marcas para Houston

La hazaña colectiva dejó una estela de estadísticas memorables para la franquicia de Texas. Este logro se convirtió en el juego sin hits número 18 en toda la historia de los Astros de Houston, consolidando su tradición de gran pitcheo.

Asimismo, es el quinto encuentro sin imparables de carácter combinado para el club. La última vez que Houston unió a varios brazos para una joya similar fue en el cuarto juego de la Serie Mundial de 2022 ante los Filis de Filadelfia.

A nivel individual, significó un bálsamo para Imai, quien firmó por tres años y 54 millones de dólares en el invierno. Tras un inicio de campaña empañado por la inefectividad y la fatiga en el brazo, el japonés demostró finalmente su estatus de estrella.

Respaldo ofensivo de largo alcance

Mientras el pitcheo hacía historia, la toletería de los Astros castigó sin piedad al abridor de los Rangers, Kumar Rocker. Jeremy Peña inauguró la pizarra en el primer inning tras recibir un pelotazo, robarse la intermedia y anotar con elevado de sacrificio.

El cubano Yordan Álvarez amplió la ventaja en el cuarto episodio con su decimosexto cuadrangular de la temporada. Más tarde, un toque de bola de Christian Vázquez y un sencillo del propio Peña pusieron una sólida ventaja de 4-0 en la quinta.

La estocada final llegó en el séptimo tramo gracias al encendido Christian Walker. El inicialista descargó un panorámico jonrón de tres carreras para sellar la paliza, hilvanando su cuarto bambinazo en apenas tres compromisos en las Mayores.