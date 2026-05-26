MLB: Alimber Santa hace historia en Grandes Ligas con un debut de no-hitter

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El derecho dominicano Alimber Santa vivió el debut soñado por cualquier pelotero en las Grandes Ligas. Tras ser ascendido apenas el pasado sábado, el oriundo de Azua saltó a la loma el lunes para sellar el histórico juego sin hits combinado de los Astros de Houston ante los Rangers de Texas.

Con esta hazaña, el joven de 23 años se convirtió en apenas el segundo lanzador en toda la historia de la MLB en hacer su debut profesional siendo parte de un no-hitter. Santa rompió una sequía histórica al unirse a Bumpus Jones, quien logró algo similar con los Rojos de Cincinnati en el lejano 15 de octubre de 1892.

A diferencia de Jones, quien lanzó un juego completo individual, Santa lo hizo en relevo, pero con un mérito añadido increíble. De los tres serpentineros que utilizaron los Astros en la velada, el dominicano fue el único que mantuvo una perfección absoluta al no permitir que ningún rival se embasara.

Sangre fría y control en la novena entrada

A pesar de la gigantesca presión sobre sus hombros, Santa liquidó los últimos seis outs del encuentro con una velocidad y madurez asombrosas. Utilizó solamente 24 lanzamientos para dominar a la parte central del orden al bate de Texas, incluyendo los tres outs definitivos en el noveno episodio.

"Estaba calentando en el bullpen y sabía que no había hit, así que me enfoqué en tirar strikes", confesó el criollo tras bañar de gloria a su organización. Santa aseguró que la clave fue la concentración: "No pensé en el no hitter, solo me centré en lanzar strikes".

El mánager de los Astros, Joe Espada, no ocultó su emoción por ver el éxito inmediato del prospecto en el escenario más grande. "Es una gran noche para él y su familia. Llevo años viendo a este chico y este momento es importantísimo para la organización", declaró orgulloso el timonel.

Números que respaldaban su ascenso

Este brillante estreno en la Gran Carpa no es obra de la casualidad, sino el reflejo del dominio que Santa venía mostrando en las ligas menores. En la sucursal Triple-A, el quisqueyano ya registraba una imponente marca de 4-2 en 18 compromisos disputados.

Su consistencia se refleja en una minúscula efectividad de 1.42, sumando dos partidos salvados y un impresionante WHIP de 0.90. En apenas 19 entradas de labor previas a su llamado, acumuló 24 ponches, demostrando su capacidad para retirar bateadores por la vía rápida.

La calidad de sus pitcheos ha maniatado a la oposición a tal nivel que los bateadores contrarios apenas le promediaban un anémico .159 a la ofensiva. Con esta carta de presentación y su histórica primera noche en Las Mayores, Santa Levanta la mano para ser una pieza fija en el bullpen de Houston.