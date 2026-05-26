MLB: Jesús Luzardo nivela su récord con una estupenda blanqueada en San Diego

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Jesús Luzardo volvió a lucir en el montículo, durante la jornada de este lunes, y a diferencia de sus últimas tres salidas esta vez sí consiguió la victoria. Gracias a su magnífica actuación los Phillies de Filadelfia iniciaron la semana con una victoria por 3 a 0 ante los Padres de San Diego.

La línea de trabajo del zurdo venezolano fue de seis innings en blanco en los que toleró cuatro imparables, regaló dos bases por bolas y ponchó a seis contrarios. Vale resaltar que esta es la tercera blanqueada que propina en lo que va de temporada.

Luzardo repitió su mejor versión

El encuentro lo arrancó con algo de inconvenientes, ya que los tres primeros bateadores se le embasaron para congestionar las bases. Sin embargo, con ese complicado panorama tuvo la capacidad ponchar Manny Machado y Jackson Merrill, mientras que obligó a Nick Castellanos a batear un rodado para el último out.

Luego de resolver dicha entrada de manera fantástica, Jesús Luzardo se metió en pequeños inconvenientes que al final pudo resolver. En el tercero, los dos primeros bateadores se le embasaron, pero un rodado para doble matanza apagó la posible amenaza del conjunto local.

Por su parte, en el quinto golpeó con un lanzamiento a Rodolfo Durán y le regaló un boleto a Fernando Tatis Jr., aunque después de eso sacó de circulación a los siguientes cinco bateadores para terminar su actuación.

Cabe mencionar que Kyle Schwarber le había dado una ligera ventaja en el primer inning con un jonrón solitario, en tanto que Brandon Marsh hizo lo propio en el séptimo con un cuadrangular de dos rayitas que dejó cifras definitivas en el Petco Park.

Números de Jesús Luzardo en la temporada 2026 de la MLB