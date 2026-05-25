MLB: Gabriel Moreno se va para la calle y apunta a su mejor mes ofensivo hasta ahora

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Los D-backs de Arizona tomaron la delantera en la pizarra frente a los Gigantes de San Francisco gracias a un batazo de cuatro esquina. Este lo protagonizó Gabriel Moreno, quien no ha parado de batear en lo que va del mes de mayo.

Un mes muy productivo para Moreno

Luego de que el abridor Landen Roupp resolviera las dos primeras entradas por la vía rápida, cuando le tocó abrir el tercero terminó sorprendido por el poder del receptor venezolano.

Y es que solo le tomó dos pitcheos para hacer desaparecer la bola por todo el jardín central, rompiendo de esa manera el cero en la pizarra. Vale mencionar que la conexión tuvo un recorrido de 406 pies de distancia y una velocidad de salida de 105.3 mph.

De esta manera Gabriel Moreno sumó su tercer cuadrangular de la presente temporada, que justamente es el tercero en lo que va del mes. Sus números en mayo indican un promedio de .226 producto de 14 imparables en 22 turnos, con dos dobles, nueve impulsadas y ocho anotadas. Dichas cifras ya superan lo que hizo durante abril.