MLB: Mira cómo se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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La novena semana del presente torneo en las Grandes Ligas comenzó con mucha intensidad. Por lo tanto, es importante chequear cómo va la tabla de posiciones tras los recientes resultados.

Hasta el momento, los Bravos de Atlanta se mantienen como el equipo más sólido del campeonato regular, siendo los únicos que han superado las 35 victorias.

Así marchan las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (36-18) Nacionales de Washington (28-27) Phillies de Philadelphia (27-27) Marlins de Miami (26-29) Mets de Nueva York (22-32)

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (31-20) Cardenales de San Luis (29-23) Cachorros de Chicago (29-25) Rojos de Cincinnati (28-25) Piratas de Pittsburgh (28-26).

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (34-20) Padres de San Diego (31-22) Cascabeles de Arizona (29-24) Gigantes de San Francisco (22-32) Rockies de Colorado (20-35).

Así están las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (34-17) Yankees de Nueva York (32-22) Azulejos de Toronto (25-29) Orioles de Baltimore (24-30) Medias Rojas de Boston (22-30).

División Central:

Guardianes de Cleveland (32-27) Medias Blancas de Chicago (27-26) Mellizos de Minnesota (26-28) Reales de Kansas (22-32) Tigres de Detroit (21-33)

División Oeste: