MLB: Eugenio Suárez avisa con despertar ofensivo con gran producción ante Mets

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Eugenio Suárez regresó a los diamantes en la presente temporada de las Grandes Ligas, pero aún tiene una pendiente: despertar ofensivo. En la jornada de este lunes 25 de mayo, el pelotero venezolano dio señales de vida con el madero tras duplicar en cuatro apariciones al plato contra New York Mets.

Tras un mes exacto fuera de la acción en la Gran Carpa luego de sufrir una distensión en el oblicuo al hacer un swing en la práctica de bateo, el tercera base contribuyó en el éxito de los Rojos, que comenzaron la semana con el pie derecho venciendo (7x2) a los metropolitanos en el primero de tres compromisos como visitante desde el Citi Field.

El antesalista arrancó su buena producción en Queens con sencillo a las praderas izquierdas en la parte alta del segundo capítulo, siendo determinante para anotar por lanzamiento desviado de Nolan McLean la segundo carrera de la franquicia de Cincinnati. Más adelante, 'Geno' se embasó por segunda vez gracias a un boleto para pisar el plato nuevamente impulsado por un imparable de Spencer Steer en el cuarto episodio.

Eugenio Suárez se destapa con el madero en Queens

Para cerrar con su contribución al bate, Suárez disparó trueno al jardín izquierdo que se convirtió en su cuarto doble en la vigente temporada para culminar una presentación interesante, ligando de 3-2 con dos anotaciones, doble y pasaporte en la nueva conquista de los Reds, que quedaron a solo cuatro juegos de distancia del liderato en la División Central de la Liga Nacional, que está en manos de Milwaukee Brewers.

El de Ciudad de Piar dejó sus estadísticas en .237 de average, tres cuadrangulares, 11 remolcadas, 12 anotadas, 23 indiscutibles, .315 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .686 en 97 apariciones al plato.