Historia pura: Jacob Misiorowski destroza un récord histórico de velocidad en las Mayores

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El derecho de los Cerveceros de Milwaukee, Jacob Misiorowski, grabó su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas. El prospecto realizó 57 pitcheos que alcanzaron o superaron las 100 mph, imponiendo una nueva marca histórica en el mejor béisbol del mundo.

Esta impresionante cifra representa la mayor cantidad de lanzamientos de fuego en un solo juego desde que se empezó a registrar este conteo detallado en la temporada 2008. Su actuación guio a Milwaukee a un triunfo sobre los Cardenales de San Luis.

Con esta exhibición de poder, Misiorowski pulverizó el récord anterior que estaba en manos de Hunter Greene, de los Rojos de Cincinnati. Greene había registrado 47 lanzamientos con triple dígito el 17 de septiembre de 2022, curiosamente también ante San Luis.

El radar echando chispas en Milwaukee

El repertorio del lanzador de 24 años mantuvo el radar encendido durante toda la ruta. De sus 96 lanzamientos totales en el encuentro, el espigado abridor alcanzó las 101 mph en 40 ocasiones y tocó las 102 mph en otras 22 oportunidades.

La artillería pesada no se quedó ahí, ya que registró nueve pitcheos de al menos 103 mph. Su velocidad máxima de la noche se situó en unas salvajes 103.4 mph, una cifra que repitió en tres momentos diferentes del juego.

El dominio basado en su potencia fue tal que nueve de sus 12 ponches de la noche llegaron con lanzamientos de 100 mph o más. Con esto, igualó otra marca de Grandes Ligas para un solo juego, también establecida por Hunter Greene en 2022.

Dominio absoluto en la loma de los disparos

Más allá de la velocidad, la labor de Misiorowski (5-2) fue sumamente efectiva al lanzar siete entradas completas de apenas dos imparables, una base por bolas y una carrera permitida. Tras esta joya, el diestro mejoró su efectividad a un brillante 1.83.

Los Cardenales descifraron sus envíos hasta la sexta entrada, cuando Pedro Pagés rompió el encanto con un sencillo. Esa anotación cortó una racha del lanzador de 29 entradas y un tercio consecutivas sin permitir anotaciones, acumulada en sus últimas cuatro aperturas.

Aunque la cadena de ceros llegó a su fin, Misiorowski quedó muy cerca del récord de la franquicia de los Cerveceros. Dicha marca histórica sigue perteneciendo al mexicano Teddy Higuera, quien hilvanó 32 innings inmaculados en la temporada de 1987.