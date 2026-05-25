Mala noticia para Toronto: Dylan Cease va a la lista de lesionados

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Los Azulejos de Toronto recibieron un duro golpe al enviar al derecho Dylan Cease a la lista de lesionados de 15 días. El mánager John Schneider confirmó que el lanzador sufre una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

La molestia ocurrió el pasado domingo ante los Piratas de Pittsburgh, obligando a Cease a salir en el quinto inning. Aunque el abridor esperaba no perderse ninguna apertura, los exámenes médicos recomendaron cautela para evitar un problema mayor.

El cuerpo técnico se mantiene optimista y confía en que la ausencia del serpentinero sea corta. Por ahora, Cease se perderá al menos dos salidas en la rotación, incluida la que tenía programada para este viernes en Baltimore.

Un inicio brillante que se pone en pausa

Esta situación frena el espectacular debut de Cease con la franquicia, tras firmar un millonario acuerdo en el invierno. En sus primeras 11 aperturas, el diestro se consolidó como el pilar más confiable del pitcheo canadiense.

Hasta el momento, registra una efectividad de 3.05 y lidera la Liga Americana con 92 ponches. Su dominio en la loma se refleja en una impresionante tasa de 13.4 abanicados por cada nueve episodios lanzados.

El equipo anunciará el movimiento correspondiente en el roster durante los próximos días. Entre las opciones para sustituirlo destacan el novato zurdo Adam Macko o alternativas en Triple-A como Jake Bloss.

Hospital abierto en la rotación de Toronto

La baja de Cease agrava la crisis de abridores que arrastra el equipo desde el inicio de la campaña. La rotación se ha visto mermada por problemas físicos de forma constante desde el Día Inaugural.

Figuras como Max Scherzer y Cody Ponce ya pasaron por la lista de lesionados este año. A esto se suma que Shane Bieber no ha podido debutar por molestias en el codo.

El panorama es aún más complejo tras perder al boricua José Berríos por el resto de la temporada. El derecho tuvo que someterse a la cirugía Tommy John, dejando un vacío enorme en el cuerpo de abridores.

Estado de Vladímir Guerrero Jr. y otros movimientos

Las alarmas también se encendieron con Vladímir Guerrero Jr., quien salió del juego dominical tras recibir un pelotazo en el codo. El inicialista estelar no alineará como titular este lunes contra los Marlins de Miami.

Afortunadamente, el equipo informó que la condición de Guerrero se evaluará día a día. Aunque persisten las molestias, el cuerpo técnico no descarta que pueda ver acción como bateador emergente.

Finalmente, los Azulejos activaron al guardabosques Nathan Lukes desde la lista de lesionados de 10 días. Para abrirle espacio en el roster activo, el infielder Davis Schneider fue enviado a la sucursal Triple-A.