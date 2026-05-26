MLB: Los números de Travis Bazzana son brillantes tras sus primeros 25 juegos

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Uno de los jóvenes que generó mayores expectativas previo a su debut en Las Mayores fue el australiano Travis Bazzana y no era para menos, pues, en apenas 25 encuentros está exhibiendo números fenomenales.

Desde su actuación en el Clásico Mundial con su selección, todas las miradas estaban puestas en él y aunque en sus primeros tres choques no conectó inatrapables, desde el 2 de mayo en adelante la historia es otra.

Travis Bazzana destaca en sus primeros juegos en la MLB

Desde entonces el joven de 23 años exhibe un promedio de bateo de .292, producto de 26 incogibles en 83 turnos. Aunado a eso, tiene un OBP de .394, un slugging de .427 y un OPS de .821.

El poder ocasional también se ha hecho sentir con Bazzana, quien tiene un total de seis extrabases: tres cuadrangulares y la misma cantidad (3) de dobles. Por si fuera poco, también 10 carreras remolcadas, 11 anotadas y siete bases robadas.

Estos registros son de un hombre que en una futuro cercano podría convertirse en una estrella de las Grandes Ligas tras reunir un gran número de habilidades que ayudan un montón a los Guardianes de Cleveland, actuales líderes de la división Central de la Americana.