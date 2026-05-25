LVBP: Maikel García respondió a las intenciones de Wilmer Ruperti

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Maikel García emitió otro comentario sobre su estatus con los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Esta respuesta ocurrió tras la publicación de un reporte por parte de Meridiano, la cual indicó un intento de acuerdo por parte del propietario del equipo para asegurar la participación del jugador en las próximas temporadas del circuito local.

García citó la información difundida por nuestro medio y comentó: "la palabra vale más que el dinero". Esta publicación mantiene la posición de distanciamiento del jugador respecto a la gerencia de la organización guairista.

Maikel García había anunciado anteriormente que no jugaría más con los Tiburones de La Guaira. El motivo de esta decisión corresponde a problemas ocurridos durante el año pasado. Las conversaciones y los reportes actuales surgen en este contexto de diferencias establecidas entre el jugador y la directiva del equipo con el cual participó en la temporada anterior.