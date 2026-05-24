LVBP: ¿Será Carlos Pérez la moneda de cambio para que Caribes adquiera a Aldrem Corredor?

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Los Caribes de Anzoátegui quieren apuntar alto para la venidera temporada 2026-2027 de la LVBP, ya que su deseo pasa por alcanzar otra final y esta vez sí alzar el trofeo. Para ello, la directiva busca reforzar su roster con piezas destacadas, algo que esperan lograr sin importar el costo.

Justamente, uno de los nombres que ya empieza a sonar como moneda de cambio es el experimentado Carlos Pérez. Y es que según informó el periodista Robinson Álvarez Viña, el conjunto oriental habría puesto al pelotero entre los disponibles dentro del mercado de cambios.

El reporte lo complementa asegurando que tanto Tigres de Aragua como Bravos de Margarita serían las dos primeras organizaciones en ir tras la pista del receptor, quien acumula ocho temporadas de experiencia en la pelota venezolana.

Caribes espera negociar por Aldrem Corredor

Ahora bien, como muchos recordarán, Caribes de Anzoátegui tiene en la mira a Aldrem Corredor, a quien tuvieron dentro de sus filas durante la postemporada pasada. Gracias a su rendimiento y predisposición, los orientales quedaron encantados con él y con ganas de sumarlo a tiempo completo.

Entonces, con la Tribu dispuesta a adquirir a Corredor y con un Carlos Pérez como moneda de cambio, tocaría ver qué tan beneficioso sería un posible canje para los Leones del Caracas, qué tan dispuestos estarían ellos en deshacerse de uno de sus mejores bateadores zurdos y qué tanta sobrepoblación tendrían luego en la receptoría.

Recordemos que Pérez también es un toletero de mucha fuerza, así como un catcher de garantías y con experiencia en Grandes Ligas. A día de hoy hace vida en la sucursal Triple-A de los Astros de Houston y acumula cifras positivas.

Números de Carlos Pérez en la temporada 2026 de la MiLB (Triple-A)