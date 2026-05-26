MLB: Estos venezolanos están entre los líderes de bateo en lo que va de temporada

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas sigue dejando una huella venezolana en lo que va del calendario. Tres peloteros criollos aparecen actualmente entre los diez mejores bateadores de toda la MLB, una muestra del impacto que continúa teniendo Venezuela dentro del terreno de juego.

El primero que sale en esta lista no puede ser otro que Luis Arráez, que vuelve a demostrar por qué es considerado uno de los bateadores más consistentes de Las Mayores. El infielder ocupa el cuarto lugar del liderato de bateo con un impresionante promedio de .318, manteniéndose como referencia ofensiva gracias a su contacto, disciplina y capacidad para responder en momentos clave en esta oportunidad con los Gigantes de San Francisco.

Venezolanos - TOP 10

Junto a Arráez también destaca Ildemaro Vargas, quien ha sido una de las sorpresas más positivas de la campaña y no es para menos. El criollo se ubica en la octava posición con average de .304, consolidando un rendimiento que ha llamado la atención por su regularidad en el plato y su aporte ofensivo en cada encuentro de los Arizona Diamondbacks.

Otro nombre que aparece entre los mejores es William Contreras. El inicialista de los Medias Rojas de Boston completa la presencia criolla dentro del Top 10 al ocupar el décimo lugar del ranking de bateo con promedio de .304. Su temporada confirma el crecimiento ofensivo que ha mostrado en los últimos años y lo mantiene como una de las figuras más importantes de su organización.

El rendimiento de estos tres venezolanos refleja el excelente momento que atraviesa el talento nacional en las Grandes Ligas. Más allá de las estadísticas, Arráez, Vargas y Contreras se han convertido en protagonistas diarios de la temporada, llevando la bandera venezolana a lo más alto del béisbol internacional.

Finalmente, con la campaña todavía en desarrollo, la expectativa entre los aficionados aumenta ante la posibilidad de que alguno de ellos pueda pelear por el título de bateo al finalizar el calendario regular de la Gran Carpa 2026.