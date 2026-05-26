MLB: Este venezolano fue el mejor de la semana en la Liga Americana

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La MLB ha anunciado de manera oficial a los peloteros más destacados del periodo correspondiente a la semana del 18 de mayo de 2026. En el joven circuito, el inicialista venezolano Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, se adjudicó la distinción de Jugador de la Semana. De forma paralela, el infielder dominicano Ketel Marte obtuvo el mismo reconocimiento en la Liga Nacional tras registrar un sólido desempeño con los Cascabeles de Arizona.

El bateador derecho de los Medias Rojas de Boston completó una de las semanas más productivas de la temporada actual de las Grandes Ligas. Contreras registró un promedio de bateo de .458, producto de conectar 11 imparables en 24 turnos oficiales al bate. Su capacidad para generar conexiones de fuerza se evidenció al despachar dos cuadrangulares e impulsar un total de ocho carreras, convirtiéndose en la pieza central de la alineación de los patirrojos durante los últimos seis compromisos disputados.

A lo largo de este periodo, el oriundo de Puerto Cabello sumó además cuatro partidos de múltiples imparables, destacando una jornada de tres hits contra los Reales de Kansas City y encuentros consecutivos de dos imparables frente a los Mellizos de Minnesota. Con este rendimiento, el primera base extendió una racha de compromisos consecutivos conectando al menos un indiscutible, elevando sus registros globales de la campaña a 11 cuadrangulares y 33 carreras remolcadas en sus primeros 50 juegos de la fase regular.

Este galardón semanal representa la segunda ocasión en la que Contreras recibe una distinción de esta índole a lo largo de su trayectoria profesional en el béisbol organizado. El único antecedente registrado en su expediente se remonta a la temporada de 2017, año en el que obtuvo el premio mientras militaba en la Liga Nacional con la organización de los Cachorros de Chicago. Nueve años después, el cambio de circuito y la transición definitiva hacia la primera base no han mermado su capacidad de impacto, logrando inscribir su nombre entre los más destacados de la Liga Americana.

Marte fue la pesadilla de los pitchers

Por su parte, la actividad de la Liga Nacional estuvo dominada por la consistencia ofensiva del dominicano Ketel Marte, segunda base de los Cascabeles de Arizona. El jugador de cuadro firmó una de las líneas ofensivas más contundentes de la campaña al registrar un promedio de bateo de .536 durante el mismo periodo evaluado.

Marte acumuló un total de 15 imparables en 28 turnos legales con el madero, complementando su actuación con tres cuadrangulares y un acumulado de 12 carreras impulsadas. La producción del camarero quisqueyano fue el factor determinante para que la franquicia de Arizona mantuviera un balance positivo en sus recientes series frente a los Gigantes de San Francisco y los Rockies de Colorado, afianzando sus registros en la División Oeste.