MLB: Este venezolano ha sido el mejor bateador en el primer tercio de la campaña

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Este martes, se está cumpliendo el primer tercio de la temporada 2026 en el mejor beisbol del mundo y aunque varios peloteros venezolanos han destacado con el madero, hay dos nombres que pudieran sobresalir como los dos más sobresalientes.

Si bien Luis Arráez está bateando cada vez más con San Francisco, Wilyer Abreu ha tenido sus momentos en Boston y Maikel García destaca en Kansas City; la decisión final estaría entre dos nombres que están a la par: Willson Contreras e Ildemaro Vargas.

Estos han sido los dos peloteros más resaltante, Willson podría definirse como el más consistente entre los criollos y "Caripito" sumó muchos puntos con su increíble racha que lo llevó a ser el venezolano con más duelos consecutivos conectando, al menos, un inatrapable con 27 juegos.

Aunque Willson es líder de cuadrangulares entre los venezolanos con 11 bambinazos, Vargas suma siete batazos fuera del parque y en cuanto a los remolques, Contreras lo supera por una sola cifra. Ildemaro, exhibe un mejor promedio y eso los coloca en una especie de empate.

Números de Willson Contreras en el primer tercio de la campaña:

J: 51

T: 179

H: 50

2B: 6

3B: 2

HR: 11

CI: 33

CA: 25

BR: 1

AVG: .279

OBP: .374

SLG: .520

OPS: .894.

Números de Ildemaro Vargas en el primer tercio de la campaña:

J: 46

T: 181

H: 55

2B: 8

3B: 2

HR: 7

CI: 32

CA: 29

BR: 1

AVG: .304

OBP: .333

SLG: .486

OPS: .819.

Ambos se han llevado el premio a Jugador de la Semana en una ocasión esta temporada.