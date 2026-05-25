Corbin Carroll conecta más triples que 21 franquicias de las Grandes Ligas

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Que un jugador compita contra los líderes de su liga es lo habitual, pero que un solo pelotero supere la producción colectiva de casi todo el circuito es terreno de los elegidos. Ese es el fenómeno que está protagonizando Corbin Carroll en esta temporada de las Grandes Ligas, consolidándose como el terror de los jardines y el rey indiscutible de las tres bases.

Tras una jornada estelar donde conectó dos triples en un mismo encuentro frente a los Rockies de Colorado, Carroll elevó su cuenta personal a 8 triples en la presente campaña. La cifra adquiere tintes históricos cuando se traslada a la tabla general por equipos: el guardabosques de los Diamondbacks de Arizona supera de forma individual los triples conectados por 21 franquicias completas de la MLB.

Mientras organizaciones enteras sufren para encontrar las esquinas y los callejones de los estadios, la velocidad endiablada del jugador de 25 años convierte cualquier batazo a lo profundo en una auténtica carrera de velocidad contra el reloj.

El radar de las tres bases

Para dimensionar la locura estadística de Carroll, basta con observar cómo se ubica en la cima de la tabla general, codeándose de tú a tú con los equipos más dinámicos del béisbol organizado:

Arizona Diamondbacks: 17 triples (líderes colectivos, impulsados en gran parte por el propio Carroll)

Miami Marlins: 11 triples

Tampa Bay Rays: 10 triples

Boston Red Sox, Philadelphia Phillies, San Francisco Giants: 9 triples

New York Yankees, Colorado Rockies, Washington Nationals y CORBIN CARROLL: 8 triples

Con sus 8 batazos de tres esquinas, Carroll comparte el cuarto escalón general de toda la Gran Carpa si se le contara como una franquicia independiente, igualando el esfuerzo combinado de rosters de estrellas como los Yankees de Nueva York o los Rockies de Colorado.

La destreza de Carroll para acelerar en las almohadillas es tan inusual que sus ojos se clavan en la tercera base desde que la pelota toca el césped; no busca el corte, busca la gloria de las tres bases.

Rumbo a los libros de récords de Arizona

El ritmo de Carroll no solo humilla los registros de la mayoría de los equipos de la liga, sino que lo tiene a las puertas de la inmortalidad en su propia organización. Tras su exhibición ante Colorado, el veloz jardinero alcanzó los 51 triples en su joven trayectoria en las Mayores.

Con este registro, Carroll se encuentra a tan solo un triple de igualar el récord histórico de la franquicia de Arizona, establecido por el campocorto Stephen Drew con 52 triples. La diferencia radica en la efectividad y la precocidad: mientras que a Drew le tomó siete temporadas y 773 compromisos fijar la marca, Carroll está destruyendo el récord con apenas una fracción de esos encuentros disputados. Todo apunta a que la corona de velocidad en el desierto cambiará de dueño muy pronto.