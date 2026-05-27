MLB: Abner Uribe desata la furia de su mánager tras polémico gesto

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Abner Uribe se ha caracterizado a lo largo de su carrera en ser polémico con sus celebraciones. Sin embargo, lo que pasó en el último encuentro entre Cerveceros de Milwaukee y Cardenales de San Luis fue vergonzoso. De hecho, su propio manager enfureció por lo sucedido.

El relevista dominicano protagonizó un tenso episodio al realizar gestos obscenos hacia el dugout de Cardenales tras terminar su labor. Su actitud provocó el rechazo de su manager Pat Murphy, quien catalogó el comportamiento de su pelotero como: vergonzosa e inaceptable.

Murphy tras la polémica: "No sé qué le pasó. Quiero decir, es un tipo emocional, pero ese tipo de cosas, simplemente no es así como hacemos las cosas. Me sentí avergonzado. ¿Por qué estamos haciendo esto? Es un partido 6-0. ¿Qué estamos haciendo allí?".

Abner Uribe se disculpa por su polémico gesto

Abner Uribe cuando explotó la polémica por su vergonzoso gesto tomó la iniciativa de disculparse con Cerveceros de Milwaukee. El dominicano se disculpó con: compañeros, club y manager, pero lanzó una puyita a Cardenales de San Luis por una actitud que no gustó.

Uribe señaló: "Todos aquí me conocen y saben quién soy y saben que tengo la costumbre de ser emocional. Primero les debo una disculpa a los Cerveceros. Les debo una disculpa a mis compañeros de equipo, a mi manager y a todos en el equipo. Entiendo que es inaceptable salir y reaccionar de una manera así".

Y luego Abner lanzó la bomba que nadie esperaba: "Pero al mismo tiempo, no creo que sea poco profesional que su manager salude hacia nuestro dugout diciendo que va a golpear a los muchachos". Una declaración que Oliver Marmol manager de Cardenales no quiso valorar.

Números de Abner Uribe con Cerveceros en 2026

Abner Uribe está teniendo una temporada en su nivel en Grandes Ligas. Intercambia grandes actuaciones con otras no tantas. En ese contexto, es un jugador con un rol bastante definido que no lo convierte en excelencia en Cerveceros de Milwaukee en 2026.

Números de Uribe en 2026:

- 21 juegos, 2-2, 4.19 ERA, 5-7 salvados, 19.1 entradas, 15 hits, 9 carreras limpias, 2 jonrones, 8 boletos, 21 ponches, 1.19 WHIP